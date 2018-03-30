Научитесь делать точечный самомассаж

Иногда случается, что внезапно начинает болеть голова, ухо, зуб... А под рукой, как назло, нет обезболивающего средства, и «неотложка» стоит в «пробке». Что можно предпринять, чтобы как-то облегчить страдания? Попробуйте применить альтернативный метод - точечную рефлексотерапию. При правильном воздействии на определенные точки через 10-15 минут вы почувствуете значительное облегчение.

Правила выполнения точечного самомассажа:

- надавливая на точку, держите палец перпендикулярно, не сдвигая его. Если появляется пульсация, значит, массаж выполняется правильно;

- нельзя давить на точку резко, движения должны быть ритмичными, но плавными;

- не следует затрагивать места повреждений или воспалений кожи, участки со свежими рубцами;

- нельзя воздействовать на места прохождения крупных кровеносных сосудов, на лимфатические узлы, на область паха, подмышек и молочных желез;

- дыхание при точечном самомассаже должно быть медленным и глубоким, так быстрее пройдут спазмы и боли;

- не следует массировать одну и ту же точку дольше 10 минут, а один участок тела - дольше 15 минут. Слишком длительный массаж может привести к ухудшению самочувствия.

Нормализуем давление. При внезапной тупой и ноющей головной боли, волнообразных болевых приступах, прежде всего, нужно найти болевую точку. Для этого самостоятельно сделайте «диагностику» подушечками пальцев и найдите точку, при нажатии на которую боль особенно усиливается. А затем вращательными движениями сильно надавите на нее несколько раз. Через несколько минут боль «отпустит».

Если причиной боли является повышение артериального давления, попытайтесь его нормализировать - туго обмотайте кончик большого пальца руки эластичной резинкой на 5-7 мин, после этого резко снимите ее.

Спасительная точка от зубной боли. Находится она на тыльной стороне кисти в ложбинке между основанием большого пальца и указательного. Массируйте эту точку в течение 5-10 минут. Но учтите, не стоит воздействовать на нее беременным женщинам, можно спровоцировать появление схваток раньше положенного срока.

При невралгии лицевого нерва, боли в челюсти и горле. Воздействуйте на точку, расположенную между верхней и нижней челюстями. Найти ее не сложно: крепко сожмите челюсти, точка немного выступит вверх.

При мучительных болях в ухе. Найдите точку «слушания», расположенную в углублении возле слухового прохода, и подушечками пальцев произведите легкое надавливание. Выше на один сантиметр находится точка «слуховые ворота». Ее самомассаж снимет не только неприятные ощущения в ухе, но и избавит от головной и зубной боли.

Еще одна ушная точка - «воссоединение слуха» - располагается на один сантиметр ниже точки слушания, она снимает ушную, зубную и головную боль. Четвертая точка - «заслон от ветра» - находится за мочкой уха и быстро справляется с болью в ушах, в горле, а также снимает спазмы в области лица.

Для того чтобы избавиться от боли, вызванной попаданием в ухо воды, а также связанной с понижением атмосферного давления, нужно массажировать все точки одновременно. Расположите пальцы обеих рук слева и справа таким образом, чтобы средний палец попал на точку слушания, безымянный палец - на «слуховые ворота», а указательный - на точку «воссоединение слуха». Надавите пальцами обеих рук одновременно. В течение 3 минут боль начнет стихать. Массаж делайте, пока боль не пройдет (но не более 10 минут).

Кратковременный обморок. Легкая форма сосудистой недостаточности, может вызвать кратковременную потерю сознания из-за резкого уменьшения притока крови к головному мозгу. Причиной обморока может быть длительное пребывание в душном помещении, нервное потрясение, резкая перемена положения тела. За несколько секунд до приступа у человека возникают зрительные нарушения, тошнота, «звон в ушах».

При оказании первой помощи больного надо уложить на спину, приподнять ноги для того, чтобы увеличить приток крови к головному мозгу и улучшить мозговое кровообращение. Воздействие на биоэнергетические точки быстро приведет человека в чувство.

Одной из самых важных и доступных является точка, расположенная в носогубной складке между перегородкой носа и верхней губой. При обмороке необходимо сильно надавить на эту точку пальцем и производить вращательные движения. Если же состояние не улучшается, тогда нужно сделать растирающий массаж всех кончиков пальцев.

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