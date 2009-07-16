Буковина: на свадьбе отравились 23 человека

На протяжении 14-15 июля на Буковине в инфекционные отделения больниц Глыбоцкого и Сторожинецкого районов с признаками пищевого отравления госпитализированы 23 человека, в том числе трое детей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, пострадавшие 12 июля на свадьбе в селе Йорданешты Глыбоцкого района употребляли еду домашнего приготовления. Всего на праздничном обеде были около 90 гостей.

По состоянию на 7.00 сегодняшнего дня один пациент остается в тяжелом состоянии, 5 – в состоянии средней степени тяжести и 17 - легкой степени тяжести.

Специалисты районных СЭС осуществляют комплекс регламентированных санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Причина заболевания устанавливается. Ситуация контролируется Главным облуправлениям МЧС.