Ожирение - болезнь наследственная

Медики обнаружили что ожирение чаще передается от матери дочке и от отца к сыну, нежели чем детям другого пола. По мнению исследователей причина явления кроется не в генах, а психологии.

Ученые из Медицинской школы Плимута, США, о работе которых рассказывает BBC, сделали свой вывод на основе наблюдения за 226 американскими семьями.

Было установлено что риск появления ожирения у дочерей полных мам повышается в десять раз, а риск избыточного веса у сыновей толстяков выше вшестеро.

Выводы медиков позволят пересмотреть ряд представлений о том, как именно формируется ожирение и каков вклад в его возникновение психологического фактора.

Кроме того, если раньше считалось что страдающие ожирением набирают вес после взросления, то работа плимутских исследователей содержит противоположные результаты - у полных мам чаще встречаются даже восьмилетние дочери с избыточным весом.

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