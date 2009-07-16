Донетчина: вводятся меры по профилактике острых кишечных инфекций

В Донецкой области вводятся неотложные меры по предотвращению острых кишечных инфекций и пищевых отравлений среди населения.

Как сообщили УНИАН в областной санитарно-эпидемиологической станции, в регионе сложилась напряженная эпидемическая ситуация. За 6 месяцев текущего года зарегистрировано более 4,8 тыс. случаев заболевания острыми кишечными инфекциями, а также 316 случаев сальмонеллеза. При этом 90% случаев заболевания острыми кишечными инфекциями связано с передачей инфекции через скоропортящиеся пищевые продукты.

В облСЭС констатируют, что реализуемая в торговой сети кулинарная продукция, особенно салаты, вследствие нарушений санитарных норм опасна и не отвечает техническим регламентам по микробиологическим показателям.

Проведенные санитарными службами проверки выявили, в частности, что температура воздуха в доготовочных и холодных цехах при изготовлении салатов часто превышает +27 градусов, при этом системы кондиционирования воздуха производственных помещений отсутствуют, что потенциально содействует росту и накоплению микрофлоры в продукции.

В облСЭС отмечают, что в рекреационных зонах, вдоль автодорог частные лица ведут стихийную торговлю рыбой вяленой домашнего изготовления, бутербродами, пирожками, беляшами из грязных сумок, картонной тары и т.п..

Главный государственный санитарный врач Донецкой области Виктор ДЕНИСЕНКО обязал руководителей городов и районов, в первую очередь, прекратить выдачу субъектам хозяйствования разрешительных документов на право торговли курами-гриль, шаурмой, хот-догами и другой кулинарной продукцией, а также бахчевыми культурами без согласования с территориальными учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы.

Местным органам власти совместно с Главным управлением МВД Украины в Донецкой области и Службой автомобильных дорог Донецкой области надлежит немедленно принять меры по ликвидации мест неустановленной торговли пищевыми продуктами и бахчевыми культурами.

Главным госсанврачом области предписано руководителям предприятий по производству пищевой продукции с 14 июля 2009 года, а в дальнейшем - ежегодно с 1 июня до 1 октября - прекратить производство и реализацию салатов, которые заправлены майонезом или сметаной, а также тортов и пирожных с кремом, в которых содержимое сахара в водной фазе составляет ниже 60%.

Главный санврач области указал установить строгий систематический лабораторный контроль за качеством воды, которая поступает на пищевые предприятия.