Атомные реакторы Беларуси будут угрожать Ривненщине?

Ривненская общественная организации «Экоклуб» подала жалобу в комитет по Конвенции об оценке влияния на окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенция Эспоо) Европейской Экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) относительно невыполнения Беларусью своих обязательств в рамках Конвенции.

Как передает корреспондент УНИАН, в жалобе речь идет о том, что правительство Беларуси приняло решение о строительстве двух реакторов атомной электростанции в нарушение требований Конвенции Эспоо.

По данным организации, соседние государства не были соответствующим образом информированы о возможном трансграничном влиянии строительства и работы реакторов, также не была соблюдена процедура привлечения общественности к принятию этого решения.

Юридическую поддержку в направлении жалобы в комитет Конвенции оказал Европейский Экофорум.

Справка УНИАН. Конвенция об оценке влияния на окружающую среду в трансграничном контексте была подписана в городе Эспоо (Финляндия) в 1991 году и вступила в силу в 1997 году.

Конвенция об оценке действия на окружающую среду в трансграничном контексте закрепляет обязательство сторон относительно оценки действия на окружающую среду на ранних стадиях планирования. Она также содержит общие обязательства государств извещать и консультироваться друг с другом относительно всех крупных проектов во время их рассмотрения, которые могли бы иметь значительное влияние на окружающую среду, что выходит за рамки территориальных границ. Конвенция вступила 10 сентября 1997 года.

Беларусь и Украина является сторонами Конвенции Эспоо.