Постоянная диета продливает жизнь

Даже люди с нормальным весом должны есть меньше - к такому выводу пришли ученые Национального института здравоохранения в США, пишет The Los Angeles Times.

По результатам исследования, опубликованным в журнале Science, у обезьян, сидевших долгие годы на низкокалорийной диете, риск смерти от заболеваний, связанных со старением - рака, сердечных заболеваний и диабета - сокращался более чем на две трети.

Сканирование мозга животных показало, что у обезьян, потреблявших меньше калорий, в меньшей степени атрофировались клетки серого вещества. Они даже выглядели к старости менее дряхлыми, и у них было меньше морщин. В целом, обезьяны, получавшие меньше калорий, "кажутся биологически более молодыми, чем животные, получавшие нормальное питание", говорится в докладе.

"Это дополнительное свидетельство в пользу того, что ограничение калорий, независимо от веса - здоровый способ прожить дольше и сохранить здоровье, - утверждает Сьюзен Робертс из Центра исследования человеческого рациона и старения в Университете Тафтс, не участвовавшая в исследовании. - Меньше болезней в старости - это то, к чему все стремятся". "Небольшое ограничение калорий полезно всем", - отмечает доктор Луиджи Фонтана, профессор медицины из Вашингтонского университета в Сент-Луисе.

При обследовании группы людей, практиковавших низкокалорийную диету в среднем по шесть с половиной лет, Фонтана пришел к выводу, их сердце работало так же, как сердце людей на 16 лет моложе.

Диета основана на подсчете количества калорий, необходимых данному человеку для поддержания здорового веса. Затем это число сокращается на 10-30%. Люди, придерживающиеся такой диеты, могут получать трехразовое питание. Их обычное меню включает в себя кашу с фруктами и орехами на завтрак, большую порцию салата на обед и постное мясо на ужин. Разрешаются небольшие закуски и даже время от времени скромные порции десерта, пишет автор статьи Карен Каплан.

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