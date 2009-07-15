В Украине незаконно орудуют “экологические патрули казаков”

Государственная автомобильная инспекция Министерства внутренних дел Украины предупреждает иностранцев о незаконной деятельности “экологических патрулей казаков” на дорогах Украины.

Об этом идет речь в переданном агентству УНИАН обращении Департамента Госавтоинспекции МВД к иностранным гражданам, которое путешествует по территории Украине автомототранспортом.

Как сообщают в ГАИ, в некоторых регионах Украины пытаются незаконно работать так называемые “экологические патрули казаков”, представители которых не являются сотрудниками органов внутренних дел.

“Поэтому остановка по их требованию не является обязательной. Представители таких формирований не имеют права осуществлять экологический контроль транспортных средств на автодорогах, составлять административные протоколы, взимать штрафы, в том числе на месте”, - констатируют в Госавтоинспекции.

В ГАИ отмечают, что это так называемое “патрулирование” осуществляется на частных автомобилях, в форменной одежде, приближенной по внешним признакам к одежде работников Госавтоинспекции, в том числе с капитанскими или майорскими погонами, генеральскими лампасами и шевроном красного цвета.

”Также сообщаем, что работники Госавтоинспекции МВД Украины не занимаются реализацией так называемых “экологических талонов”, которые пытаются продавать водителям патрули казаков”, - отмечается в обращении ГАИ.

В то же время, в Госавтоинспекции напоминают, что иностранный водитель, въезжающий на территорию Украины, должен иметь при себе национальное или международное удостоверение водителя соответствующей категории, которая отвечает требованиям Конвенции о дорожном движении, документ о регистрации транспортного средства и полис обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (страховой сертификат “Зеленая карта”).

В свою очередь, работники ГАИ, контролирующие соблюдение Правил дорожного движения, должны пребывать на службе в форменной одежде, иметь нагрудный знак установленного образца и патрулировать на служебных автомобилях с соответствующей надписью и номерными знаками на синем фоне.