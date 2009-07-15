От стресса полнеют

Стресс может добавить лишние килограммы, установили физиологи. Впервые медики Гарвардского университета рассмотрели взаимосвязь между изменениями массы тела и различными видами психологического стресса, таких как проблемы на работе, финансовые трудности, напряженные семейные отношения и чрезмерная тревожность. Ранее учёные уже доказали, что в условиях экономической нестабильности люди, переживающие сильный стресс, рискуют развить сердечные болезни, рак и гипертонию. Теперь к этому списку добавились негативные последствия для фигуры и общего здоровья. В обзоре, проходившем более девяти лет, приняли участие 1 тыс. 355 респондентов обоих полов.

Согласно выводам исследователей, женщины затронуты несколькими видами стресса: помимо переживаний из-за финансовых проблем, представительницы слабого пола часто нервничают и набирают вес по причине ссор с любимым человеком и чувства социальной изоляции из-за определённых жизненных обстоятельств. Замечено, что мужчины чаще полнеют из-за трудностей принятия решений по работе и отсутствия каких-либо навыков, необходимых для карьерного роста или самоутверждения.

Американские терапевты полагают, что в стрессовый период люди изменяют свои пищевые привычки, которые в свою очередь могут привести к изменениям в массе тела. Врачи считают, что стресс должен быть признан в качестве серьёзной угрозы не только психическому, но и физическому состоянию человека, особенно для тех, кто уже имеет лишний вес.

ami-tass.ru