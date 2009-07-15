Простые секреты красивых волос

Средство 1. Ни для кого не секрет, что натуральная косметика зачастую обладает большей эффективностью, чем магазинные средства для волос. Так, например, предлагаем вашему вниманию рецепт коньячной маски, которая подарит вашей шевелюре шелковистость, блеск, гладкость и здоровье. Для приготовления этой маски вам потребуется взять одно куриное яйцо и отделить белок от желтка.

После этого, в желток следует добавить две ложки коньяка и две ложки меда.

Полученную массу следует нанести на вымытые влажные волосы и оставить на десять-пятнадцать минут, обернув голову махровым полотенцем.

По истечении этого времени маску смывают теплой водой.

Благодаря коньяку, который входит в состав маски, питательные компоненты быстро впитаются в кожу головы и структуру волоса и вам не придется долго ждать, пока маску можно будет смыть.

Средство 2. Для представительниц прекрасного пола, которые очень гордятся темным оттенком своих волос, незаменимым помощником будет кофе. Возьмите за правило каждый вечер проводить такую процедуру. В пульверизатор необходимо залить остывший крепкий настой черного кофе. Перед тем как расчесывать волосы перед сном, тщательно сбрызните свою шевелюру этим настоем. После этого, тщательно расчешите волосы при помощи деревянного или костяного гребня. Важно отметить, что расчесывать мокрые волосы нельзя, поэтому дайте шевелюре перед расчесыванием немного подсохнуть. Если этого не сделать, что волосы станут ломкими, и будут сечься.

Средство 3. А вот среди голливудских звезд большой популярностью в последнее время стала пользоваться такая необычная маска для волос.

Для ее приготовления вам потребуется взять одно киви, два-три перепелиных яйца, половину банана, который нужно размять вилкой до получения кашицы и две-три столовых ложки шампанского. Нанесите полученную маску на волосы и оставьте на двадцать-тридцать минут, повязав вокруг головы махровое полотенце. По истечении этого времени смойте маску теплой водой. Одной из самых ярых поклонниц этой маски является известная актриса Джейми Ли Кертис.

Средство 4. Еще одна весьма экзотическая маска для волос готовиться следующим образом: мякоть одного спелого авокадо следует тщательно размять вилкой, после чего, добавить в полученную кашицу одну чайную ложку свежевыжатого лимонного сока и одну чайную ложку меда. Готовую массу наносят на волосы на пятнадцать минут и заматывают голову полотенцем. По истечении этого времени смывают средство теплой водой. Эта маска отлично питает волосы, придает им упругость и здоровый блеск. Следите за собой и будьте красивы!

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