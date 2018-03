Раскрыт механизм возникновения пандемии гриппа среди людей

Пандемии гриппа среди людей не возникают внезапно, их появлению предшествуют годы "подготовки", когда "почти готовые" пандемические штаммы вируса циркулируют среди людей и животных, и благодаря этому "подготовительному" этапу можно снизить ущерб от пандемии или даже предотвратить ее, пишут ученые из США и Китая в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Авторы исследования изучали три разновидности вируса, вызвавшие три самые мощные пандемии гриппа в 20 веке: в 1918 году - вирус H1N1 ("испанка"), в 1957 году - H2N2, и в 1968 году - H3N2.

"Эти пандемии были связаны с появлением и успешной адаптацией к людям нового субтипа гемагглютинина (вирусного белка, отвечающего за проникновение вируса в клетки), происходящего из животного источника... Несмотря озабоченность мирового сообщества, связанную с появлением новой пандемии гриппа (A/H1N1), пути появления пандемических штаммов остаются неизвестными", - отмечают ученые.

Роберт Вебстер (Robert Webster) из университета Гонконга и его коллеги проанализировали генетические характеристики трех пандемических вирусов и их близких родственников.

В частности, они обнаружили, что вирус "испанки", вызвавший пандемию в 1918 году, циркулировал среди свиней и людей, по меньшей мере, с 1911 года. Схожая ситуация обнаружилась при изучении источников штаммов, вызвавших эпидемии в 1957 и 1968 годах.

"Результаты исследования... показывают высокую вероятность того, что все три пандемических штамма вируса гриппа в 20 веке могли возникнуть в результате серии реассортаций (обмена генами между разными типами вируса) в период за несколько лет до обнаружения пандемии", - говорится в статье.

Ученые подчеркивают, что такой интервал между появлением вируса и пандемией дает властям возможность снизить ущерб от болезни или даже предотвратить ее появление, если будущие пандемии гриппа будут развиваться по тому же сценарию. Однако, отмечают исследователи, для этого необходимо отслеживать не только мутации, связанные с гемагглютинином, но и другие генетические характеристики вирусов. Только это позволит создать эффективную систему раннего предупреждения о пандемиях.

