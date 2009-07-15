Полезные свойства вишни

Вишню с давних времен применяли в лечебных целях при различных заболеваниях почек и мочевого пузыря, при подагре и расстройствах желудка.

Химический состав плодов вишни таков (в %): сахаров (преимущественно легкоусвояемых глюкозы и фруктозы) — 11,3, клетчатки — 0,5, органических кислот (янтарной и лимонной, а также в небольших количествах муравьиной)— 1,3.

Минеральные вещества, содержащиеся в плодах (в мг%): натрий - 20; калий — 256, кальций — 37, марганец — 26, фосфор — 30, железо — 1,4 и др. Есть в плодах и витамины — С (15 мг%), В1, В2, РР и др. В вишне есть также фолиевая кислота и редкое в плодах витаминоподобное вещество ИНОЗИТ — регулятор обмена веществ. Значительную ценность представляет вишня благодаря содержанию антоцианов, с которыми связаны ее капилляроукрепляющие и антиокислительные свойства. Чем темнее мякоть вишен, тем больше в ней антоцианов.

Важное значение для здоровья человека имеют также кумарины и оксикумарины, содержание которых в вишне колеблется от 0,6 до 3,4 мг%. Эти соединения вишни в сочетании с другими лечебными средствами полезны при тромбофлебитах и флеботромбозах, ишемической болезни сердца, после перенесенных инфарктов миокарда, мозговых инсультов. Хлорогеновая кислота, также присутствующая в ягодах, с давних пор известна как регулятор функции печени и почек, а в последние годы изучаются ее противосклеротические свойства. Клетчатка и пектины ВИШНИ — это естественные стимуляторы выделения пищеварительных соков, сокращений желудка и перистальтики кишечника. По содержанию пектиновых веществ вишни занимают второе место после апельсинов. Эти вещества оказывают на организм разностороннее действие — способствуют росту и жизнедеятельности полезных бактерий кишечника, принимающих участие в синтезе витаминов группы В, освобождают организм от вредных продуктов обмена и от избытка холестерина, что особенно важно для людей, страдающих ожирением и атеросклерозом.

Терапевтические свойства

Вишня также может стать важным лечебно-профилактическим средством и для тех, кто страдает различными воспалительными заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Очень полезна вишня и тем, чей труд связан с вредным химическим производством, поскольку пектиновые вещества вишни способствуют связыванию и выведению из организма вредных химических соединений.

Соли железа и меди, содержащиеся в вишне, позволяют отнести ее к важным средствам лечения и профилактики малокровия, прежде всего у детей, в том числе раннего возраста. Имеющийся в ягодах йод действует как противосклеротическое лекарство.

Вишневый сок применяют как отхаркивающее средство при катарах дыхательных путей. Ягоды, сок и сироп из вишни с молоком полезны в качестве легкого мочегонного средства при нарушениях солевого обмена и подагре.

В медицине прошлого века плодоножки ягод использовали в виде отвара как мочегонное и спазмолитическое средство при сердечных отеках, мочекаменной болезни и как закрепляющее при поносах. Интересен и такой факт: плодоножки вишен были очень популярны в качестве мочегонного средства. Итак, вишня полезна здоровым и больным.