От пирсинга может отсохнуть язык

Пирсинг на лице — яркий способ самовыражения подростков и взрослых. Сегодня пирсинг в моде, но далеко не все представляют, какой ущерб он может нанести здоровью.

Оральный пирсинг обычно делают на языке, губах, щеках, небном язычке или сразу на нескольких участках. Воздействие на все вышеперечисленные зоны может повлечь за собой серьезные последствия.

«Любой человек, перед тем как сделать пирсинг в области рта, должен проконсультироваться с врачом, чтобы обсудить риск возможных негативных последствий, -- говорит Джордж Кумэрас, дантист, директор центра при Ассоциации стоматологов штата Вирджиния, США (Virginia Dental Association). -- Если у вас уже есть такой пирсинг, то имеет смысл проверить у врача его состояние, чтобы предупредить развитие осложнений».

Для более полного понимания всей серьезности пирсинга врачи предлагают ознакомиться с осложнениями, которые возникают при этой процедуре.

Боль. Люди, у которых есть оральный пирсинг, говорят, что боль -- это первое, что появляется после процедуры.

Отек. Прокол языка может вызвать сильный отек. По данным Американской ассоциации стоматологов, резко отекший язык в крайних случаях может фактически перекрыть дыхание и вызвать асфиксию.

Длительное кровотечение. Область рта очень хорошо кровоснабжается. Кровеносный сосуд, проколотый во время процедуры, может вызвать серьезное кровотечение.

Повреждение слюнных желез. Неправильные проколы в ротовой полости могут повредить слюнные железы и вызвать их длительное воспаление.

Аспирация. Украшения могут раскручиваться во рту на части, создавая опасность попадания их при вдохе в дыхательные пути.

Повреждение зубов и челюстей. Камни в украшениях могут контактировать с зубами, вызывая дробление зубной эмали, повреждения зубов и челюстей.

Аллергическая реакция. Украшения для пирсинга, содержащие определенные металлы, могут вызвать аллергическую реакцию.

Повреждение нервов. Если прокол был сделан через нерв, то это вызовет потерю чувствительности в области прокола на длительное время, вплоть до полугода. В редких случаях возможно всыхание языка.

Инфицирование. Наличие раны от прокола в условиях определенной бактериальной среды во рту увеличивает риск развития инфекционного воспаления.

Если вы все-таки решились на оральный пирсинг, то врачи рекомендуют тщательно соблюдать все рекомендации по гигиене и уходу за этой своеобразной новинкой вашего организма. Это поможет предотвратить острые или отсроченные осложнения. Дантист может, к примеру, прописать вам специальное антибактериальное полоскание, которое поможет содержать и рану, и украшение в чистоте. «Не важно, где вы сделали пирсинг, на щеке, губах или языке, все меры гигиены должны соблюдаться должным образом», -- заключил Кумэрас.

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