Полезно ли пить дистилированную воду?

Дистиллированная вода—это обычная питьевая вода, очищенная от примесей. Получают ее в специальных перегонных аппаратах— аквадистилляторах и используют в различных лабораториях, в частности в медицинской практике для приготовления растворов лекарственных веществ.

Поскольку дистиллированная вода практически лишена минеральных солей и микроэлементов, она служит отличным растворителем, но именно это делает ее непригодной для питья.

Минеральные соли и микроэлементы являются незаменимыми компонентами питания, необходимыми для нормального функционирования организма человека. Потребность в них удовлетворяется и за счет воды.

Учеными разных стран в разное время установлено, например, что чем мягче вода в той или иной местности, то есть чем меньше в ней микроэлементов и минеральных солей, тем выше риск возникновения у людей сердечно-сосудистых заболеваний, главным образом ишемической болезни сердца и артериальной гипертонии. И наоборот, у тех, кто живет в районах, где вода жесткая, показатели деятельности сердечно-сосудистой системы лучше: ниже артериальное давление и уровень холестерина в крови, меньше частота сокращений сердца в покое. Специалисты пришли к выводу, что и заболеваемость кариесом тоже во многом обусловливается низкой концентрацией минеральных веществ и микроэлементов в воде, в особенности кальция, фтора, магния, калия и лития.

Поэтому постоянное длительное потребление деминерализованной дистиллированной воды не только не полезно, но вредно, поскольку может неблагоприятно отразиться на здоровье.

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