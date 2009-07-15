Удар молнии ...вылечил женщину от аритмии

Женщина, страдавшая аритмией, излечилась от этого состояния после удара молнии, передает Ananova.

51-летняя Нада Акимович подверглась удару молнии в сербском городе Сливовица. От смерти её спасли резиновые подошвы.

«Во-первых, ей повезло, что она осталась в живых, — сказал осматривавший Акимович врач, — а во-вторых, теперь она проживёт гораздо дольше».

Электроимпульсная терапия (кардиоверсия) — способ лечения некоторых нарушений сердечного ритма импульсом электрического тока с энергией 50—100 дж. В клинике импульс производится разрядом конденсатора между двумя электродами, наложенными на грудную клетку больного. Перед разрядом больному дают наркоз короткого действия.

Эффект электроимпульсной терапии заключается в восстановлении синусового ритма сердца. Её применяют для лечения пароксизмальной тахикардии, мерцания и трепетания предсердий, фибрилляции желудочков сердца.

Впервые электроимпульсная терапия была применена в клинике А А. Вишневским, Б М. Цукерманом и С И. Смеловским в 1959 году. Широкое распространение метод получил в шестидесятых годах.

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