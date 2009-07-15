Ученые настолько серьезно взялись за поцелуй, что появилась новая наука, изучающая страстные лобзания - филематология.

На состоявшемся недавно конгрессе Американской ассоциации за прогресс науки специалисты официально объявили о признании новой дисциплины - филематологии (от греческого слова "филема" - "поцелуй").

"Поцелуи - это вовсе не пустяк, - объяснил врач-психотерапевт, сексолог Олег Меньшов. - Сексуальное поведение гомо сапиенс специалисты изучили в мельчайших подробностях, защитили горы диссертаций и написали тонны книг. Но получилось как в анекдоте. Помните, когда ветеринар уезжал с фермы, проведя искусственное осеменение, он не мог выехать оттуда потому, что его машину окружили коровы. На его вопрос, почему буренки его не выпускают, он услышал от одной из них грустный ответ: "А поцеловать?".

Так и ученые вдруг прозрели. Давно замечено, что страстные поцелуи не только поднимают настроение, но и улучшают здоровье.

По признанию стоматологов, при мокрых поцелуях выделяется особая "сексуальная слюна". Она богата по содержанию кальцием и фосфором и потому спасает от пародонтоза и кариеса.

А диетологи уверяют, что при страстном поцелуе расходуется 12 калорий. И если этой приятной процедуре предаваться каждый день, то в течение года можно избавиться примерно от килограмма лишнего веса. Немного, конечно, но приятно худеть таким способом.

Некоторые медики даже утверждают, что частые поцелуи продлевают жизнь. Дело в том, что во время лобзания замедляется процесс выделения некоторых вредных химических соединений, участвующих в процессе старения организма. А кожа разглаживается и становится более упругой, потому что поцелуй вызывает напряжение более 30 мышц лица.

Но самое главное: с медицинской точки зрения, длительность идеального поцелуя должна быть три минуты.

vzglyad.ru