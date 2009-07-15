Как лечить летнюю аллергию?

Да настало лето, сколько же мучений, мы все переживаем. Мы начинаем чихать, уже начиная с середины весны. Вроде бы это время должно приносить нам радость, но, сколько горя мы испытали за все годы жизни. А ведь, что такое аллергия, откуда она берется, может, виноваты сами мы. Или может это простая наследственность.

Аллергия (от греческого— реакция на чужое) — сверхчувствительность иммунной системы организма, при повторных воздействиях аллергена на ранее сенсибилизированный этим аллергеном организм. Это термин был введен Клементом Фон Пиректом в 1906 году. Он первый заметил что симптомы вызываются некоторыми веществами, таких как пыль, пыльца и т.д. на протяжение долго времени считали, что сама аллергия зависит от функции иммуноглобулинов Е, однако скоро стало ясно, что это не так. Аллергия зависит от вашего иммунитета. На сегодняшний день известно пять типов аллергии.

Сейчас за последнее десятилетие отмечается, сильный рост аллергии, это обосновывает, одна из теорий ее происхождения, теория гигиены. В соответствие с ней наш организм постоянно сталкивается с различными веществами и как только он сталкивается с тем веществом, с которым столкнулся впервые, то начинается аллергическая реакция, соответственно, чем чище мы жили в детстве, тем больше шанс заболеть этой болезнью. Что касается тех людей, которые живут на севере то у них там есть все по немножко в зависимости от времен года (условия жизни по жёстче). Дисбактериоз может явиться тоже причиной аллергии так как при этом заболевании нарушена оболочка кишечника в следствии, чего в кровь могут попадать различные вещества. Так же растущие число химический заводов и загрязнение окружающей среды так же делают свой дело, так как аллергия так же зависит от функции нервной и эндокринной системы. Однако наличие многих теориях, и множество догадок так и не могут объяснить рост аллергии и её взаимосвязь с общим состоянием человека. Но от себя хочу добавить, что так в истории было всегда, сначала была теория. Все вы знаете проявления аллергии, о них мы говорить не будем.

Существует три вида диагностики аллергии. Первый это кожная проба, путем прививания вам вводятся различные вещества, которые могут вызывать аллергия. Второй осложнения кожных проб, так как аллергия может проявиться после прививки через долгое время, все зависит от организма человека. Третий метод Определение уровня общего и специфических IgE путем радиоаллергосорбент теста.

Лечения аллергии можно подразделить на три раздела. Первый иммунотерапия путем стимуляции секреции IgG и т.д. Второй применение лекарственных препаратов. Это именно те таблетки, которые вы пьете, что бы не чихать. И третий метод это народный методы, образ жизни привычки, и все что с этим связано.

В любом случае, что делать с этой болезнью решать вам. Мой вам совет не затягивайте, так как лето это прекрасная пора, а вы превращаете её в мучение.

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