Инфекция: минусы и плюсы

Как это ни удивительно, проникновение патогенных бактерий в рану оказывает и положительный эффект. Оказалось, что инфекция снижает восприимчивость к боли.

Пусть на первый взгляд это противоречит жизненному опыту, да и здравому смыслу, однако немецкие исследователи обнаружили, что бактерии в ране подавляют боль. Это парадокс: ведь именно проникновение патогенных бактерий в рану и вызывает воспаление, а одним из основных симптомов острого воспаления является боль.

Воспаление - защитная реакция организма на инфекцию, реакция, запускающая процесс заживления поврежденной ткани. Но профессор Кристоф Штайн (Christoph Stein), видный специалист в области анестезиологии и интенсивной терапии, и его коллеги из берлинской клиники Charité уверены в том, что сами же бактерии побуждают организм усиленно вырабатывать собственные обезболивающие субстанции.

Как обычно, без опытов на крысах не обошлось"Об этом свидетельствуют наши опыты на крысах, - говорит профессор. - Животному дают наркоз и тонкой иглой вводят подкожно в лапку раствор, содержащий культуру микобактерий. В результате на лапке развивается воспаление".

Воспаление приводит к тому, что кровеносные сосуды, проходящие вблизи места повреждения ткани, расширяются, увеличивая тем самым кровоток на этом участке. Лейкоциты проникают в ткань и начинают поглощать бактерии и другие чужеродные частицы. Конечно, если организму не удается подавить местную инфекцию, а это иногда случается, патогенные бактерии могут стать серьезной угрозой для здоровья и даже жизни пациента. Но пока этого не произошло, наличие бактерий в ране оказывает и положительный эффект, - утверждают берлинские медики.

Дело в том, что на борьбу с патогенными бактериями мобилизуются клетки-фагоциты, прежде всего - макрофаги и нейтрофилы. Нейтрофилы являются одной из разновидностей лейкоцитов. Эти короткоживущие клетки циркулируют в крови и быстро локализуются в очагах острого воспаления. Но нейтрофилы, помимо выполнения своей основной - фагоцитарной - функции, способны еще и секретировать опиоидные пептиды - особые химические соединения, обладающие обезболивающими свойствами. К ним относятся, например, эндорфины, нередко именуемые гормонами радости. Эндорфины блокируют нервные клетки в районе раны, что ослабляет болевые сигналы, поступающие в головной мозг.

"Нам удалось измерить этот эффект, - говорит профессор Штайн. - Это делается так: на лапку животного оказывается контролируемое давление с помощью гирьки. Вес гирьки можно постепенно увеличивать, и в какой-то момент крыса лапку отдернет, потому что ей станет больно. Так вот, этот болевой порог заметно выше, а чувствительность к боли соответственно ниже, когда ранка инфицирована бактериями".

Возможно, не всякую раневую инфекцию следует срочно лечить антибиотикомТо, что нейтрофилы мобилизуются в очаг воспаления самими же бактериями, известно давно. Теперь профессор Штайн и его коллеги решили выяснить, что побуждает нейтрофилы вырабатывать обезболивающие гормоны. Оказалось, те же самые бактерии. Вернее, формил-пептид - особая органическая структура на мембране бактерий. Лабораторные опыты с клеточными культурами показали, что нейтрофилы начинают выделять свои опиоиды лишь после того, как войдут в контакт с бактериальным формил-пептидом.

Чтобы проверить, работает ли этот механизм и в живом организме, берлинские исследователи ввели в кровь подопытным крысам субстанцию, блокирующую рецептор формил-пептида на оболочке нейтрофилов. И животные стали отдергивать воспаленную лапку уже при гораздо более слабом нажиме, то есть их чувствительность к боли заметно повысилась. "Этот механизм, - считает профессор Штайн, - носит почти универсальный характер. Он действует в случае тех бактерий, на оболочке которых есть формил-пептид, а это практически все бактерии".

Открытие берлинских ученых ставит перед медиками ряд вопросов. Например, такой: нужно ли воспалившуюся рану сразу же обрабатывать антибиотиком? "Конечно, заживление раны таким образом можно несколько ускорить, - говорит профессор Штайн, - но как быть с болью? Вполне возможно, что быстрое подавление бактерий в ране неминуемо сопровождается повышенной болевой реакцией". Правда, пока это лишь предположение, - признает исследователь. И добавляет, что открытие может оказаться полезным еще и при разработке новых обезболивающих средств: "Можно использовать формил-пептиды в качестве образца для синтеза других субстанций со сходным действием. То есть таких, которые будут стимулировать выделение нейтрофилами опиоидных пептидов".

Возможно, введение таких субстанций непосредственно в рану обеспечит более эффективное обезболивание, нежели сегодняшние анальгетики, вызывая при меньше побочных эффектов. Но это - дело не сегодняшнего дня.

dw-world.de