Зафиксировали ломку у курильщика

Немецкие наркологи описали случай синдрома отмены (ломки), связанный с продолжительным употреблением “Спайса”. Статья, подготовленная сотрудниками Дрезденского технического университета под руководством Ульриха Циммермана (Ulrich S. Zimmermann), опубликована в журнале Deutsches Ärzteblatt International .

По данным авторов публикации, у обратившегося за медицинской помощью молодого человека наблюдались типичные признаки зависимости от курительной смеси.

Молодой человек обратился в больницу Дрездена после девяти месяцев систематического употребления курительной смеси “Spice Gold”. За этот период ежедневная доза курильщика “Спайса” увеличилась с 1 до 3 граммов. Тяга к психоактивному веществу сохранялась и усиливалась несмотря на то, что длительное пребывание в измененном состоянии сознания приводило к серьезным проблемам на работе.

Временное прекращение употребления “Спайса”, вызванное перебоями в его поставках, привело к появлению признаков синдрома отмены в виде тревожности, депрессии, тремора конечностей, учащенного сердцебиения, головных болей, тошноты и рвоты.

newsland.ru