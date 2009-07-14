Продукцией кондитерского цеха отравились 23 человека

В Мукачево Закарпатской области приостановлена робота кондитерского цеха, продукцией которого отравились 23 человека. Об этом УНИАН сообщили в Управлении информации и связей с общественностью Закарпатской облгосадминистрации.

Как говорится в сообщении, вынесено постановление главного государственного санитарного врача Мукачево о приостановке эксплуатации кондитерского цеха и трех кафе. Во все похожие заведения города направлена телефонограмма о запрещении изготовления и реализации кремовых кондитерских изделий. Об этом шла речь на заседании чрезвычайной противоэпидемической комиссии под председательством заместителя главы Закарпатской облгосадминистрации Виктора ЛУКЕЧИ.

Как отмечалось на заседании комиссии, для установления источника инфекции, локализации и ликвидации очага инфекции специалисты областной и Мукачевской городской санэпидстанций проводят бактериологические исследования пищевых продуктов, водопроводной воды и др. в трех кафе-кондитерских, реализовавших продукцию кондитерского цеха. Кроме того, проводится бактериологическое обследование персонала этих кафе. Также принимается комплекс санитарно-гигиенических, противоэпидемических мероприятий, уточняются причины возникновения вспышки инфекции.

В управлении информации также сообщили, что одним из факторов, который может повлиять на заострение эпидемиологической ситуации в области, санэпидемиологи считают вопрос обеспечения населения качественной питьевой водой. Так, в первом квартале текущего года самый высокий процент нестандартных по микробиологическим показателям проб отмечен в Свалявском, Межигорском, Воловецком и Береговском районах области.

Как сообщал УНИАН, 6-8 июля в Мукачевскую центральную райбольницу были госпитализированы 23 человека, в том числе 6 детей, с признаками острого кишечного инфекционного заболевания. Установлено, что пациенты ели пирожные «Банановый холм», изготовленные в одном из кондитерских цехов города и реализованные в трех местных кафе.