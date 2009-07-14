Девочка выздоровела после “временной” пересадки сердца

``Временная`` пересадка сердца привела к полному выздоровлению британской школьницы, страдавшей врожденной кардиомиопатией. 16-летняя Ханна Кларк (Hannah Clark) перенесла трансплантацию в 1995 году, в возрасте двух лет, причем хирурги решили не удалять собственное сердце девочки, которое продолжало сокращаться, перекачивая приблизительно четверть от необходимого для поддержания жизни объема крови. Через 10,5 лет после операции пересаженное сердце пришлось удалить, однако его функции полностью вязло на себя собственное сердце пациентки.

После трансплантации сердца девочка была вынуждена принимать большие дозы лекарств для предотвращения возможной реакции отторжения. Спустя несколько лет у нее была диагностирована злокачественная опухоль – лимфома, развитие которой является одним из возможных последствий длительного приема иммунодепрессантов.

Девочка прошла несколько курсов химиотерапии, однако у нее наблюдались признаки рецидива онкологического заболевания. В связи с этим врачи были вынуждены отказаться от назначения подавляющих иммунную систему лекарств. Это, в свою очередь, вызывало отторжение донорского сердца. В результате в 2006 году лечившим Ханну врачам пришлось удалить донорское сердце и попытаться возложить его функции на собственное сердце девочки.

Хирурги не были уверены в благоприятном исходе этой экспериментальной процедуры, однако “отдохнувшее” сердце Ханны смогло полностью взять на себя задачу по перекачиванию крови в необходимых объемах. Спустя 39 месяцев после удаления трансплантата пациентка полностью излечилась от рака, ее собственное сердце также функционирует нормально. Сейчас девушка учится в обычной школе и даже подрабатывает, ухаживая за животными.

История длительного лечения Ханны опубликована британским журналом The Lancet. По словам руководителя группы лечивших британку хирургов профессора Магди Якуба (Magdi Yacoub) в будущем впервые опробованная британскими врачами методика временной пересадки донорского сердца может стать эффективным методом лечения страдающих кардиомиопатией детей.

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