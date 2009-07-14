Бокал вина в день спасет мозг от дегенерации?

Умеренное употребление вина может снизить риск развития болезни Альцгеймера у людей старше 75 лет.

Чрезмерное увлечение вином, напротив, способно этот риск увеличить, считают сотрудники Уэйк-Форестского университета в Северной Каролине (США).

Выступая на медицинской конференции в Вене, автор исследования Кейси Синк рассказала о том, что ученые опросили 3 069 человек в возрасте 75 лет на предмет употребления алкоголя и затем следили за ними в течение шести лет. У тех, кто ограничил потребление спиртного одним-двумя бокалами вина в день, болезнь Альцгеймера встречалась на 37% реже, чем обычно. У людей, начавших испытывать проблемы с памятью, но продолжавших пить более двух бокалов в день, риск болезни по сравнению с трезвенниками, имевшими те же проблемы, увеличивался вдвое.

Сотрудники Калифорнийского медицинского центра для ветеранов войны представили на конференции результаты своего исследования. Они выяснили, что бывшие солдаты, пережившие посттравматический стресс, в два раза чаще страдают болезнью Альцгеймера по сравнению с другими ветеранами. Исследование охватило 181 093 ветеранов в возрасте 55 лет и старше. Они находились под наблюдением с 2001 по 2007 год.

Характеризующаяся забывчивостью, состоянием тревоги и слабоумием болезнь Альцгеймера вызывается обширной гибелью клеток в нескольких областях мозга. Как правило, ею страдают пожилые люди.

Примерно 37 миллионов человек во всем мире живут с деменцией, причем болезнь Альцгеймера составляет большинство случаев, по данным Всемирной организации здравоохранения. По мере старения населения эти цифры существенно вырастут в ближайшие десятилетия: с 7,1 миллиона в 2000 году до 16,2 миллиона в 2050-м в одной только Европе.

compulenta.ru