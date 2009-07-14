Короткие отпуска способствуют инфарктам

Ученые из Швеции выяснили, что те, кто предпочитает брать отпуск не целиком, а короткими отрезками, рискуют заработать инфаркт. В ходе опроса выяснилось, что 30 процентов шведов подвергают свое здоровье опасности, предпочитая дробить свой отпуск, а не отдыхать месяц целиком.

По словам профессора кардиологии и главврача университетской больницы "Каролинска" в Стокгольме Карин Шенк-Густафссон, существует прямая связь между уровнем стресса и количеством отпускных дней. Нашему организму необходим как минимум 4-недельный отпуск, чтобы успеть отдохнуть и получить заряд новых сил. Если времени на восстановление недостаточно, то гормоны стресса не исчезают из организма. Сердце под действием адреналина продолжает работать с нагрузкой. А это в конце концов может привести к инфаркту.

familydoctor.ru