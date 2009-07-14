ДТП в Крыму: работали десять бригад скорой помощи

По последним уточненным данным, в результате столкновения легкового автомобиля и маршрутки на автодороге Симферополь – Феодосия – Керчь два человека погибли и 20 травмированы.

Об этом по телефону сообщил УНИАН представитель пресс-службы Управления Госавтоинспекции Крыма.

«В сторону Симферополя двигался грузовик, за ним ехал автомобиль «ВАЗ-2101». В районе 15 км, близ села Донское, водитель ВАЗовской «копейки» решил пойти на обгон, выехал на полосу встречного движения, где на тот момент двигался автобус «Мерседес Спринтер». Столкновение оказалось неизбежным. Вследствие удара с легковушкой «Мерседес» сделал кувырок и встал на колеса», - сообщили в ГАИ.

Водитель ВАЗа погиб на месте аварии. Три пассажира машины получили травмы различной степени тяжести, при этом один из них скончался в больнице.

В микроавтобусе находились 18 пассажиров и водитель. Все пассажиры пострадали.

На месте ЧП работали 10 бригад «скорой помощи», добавили в МЧС.

Ведется следствие.