Чего не должно быть в гелях для душа и средствах интимной гигиены
Руководство для потребителей
Некоммерческая организация EWG разработала специальное руководство для потребителей: как правильно покупать средства для ухода - и для взрослых, и для детей.
- Triclosan - разрушает эндокринную систему. При соединении с водой из-под крана образует токсичные продукты
- DMDM Hydantoin - вызывает аллергию и раздражение, может образовывать нитрозамины, провоцирующие возникновение рака
- Fragrance - вызывают аллергические реакции, могут содержать токсичные вещества, разрушающие нервную и гормональную системы.
…в зубной пасте…
- Fluoride - токсичен для нервной системы. Вызывает потемнение зубов.
- Triclosan - разрушает эндокринную систему. При соединении с водой из-под крана образует токсичные продукты.
- PEG- - нефтепродукты, которые могут содержать различные примеси, вызывающие раковые опухоли.
…в солнцезащитных средствах…
- Oxybenzone - под влиянием солнечного света и ультрафиолетовых лучей может производить вещества, которые вызывают аллергию или раковые опухоли
- DMDM Hydantoin - вызывает аллергию и раздражение, может образовывать нитрозамины, провоцирующие возникновение рака
- Triethanolamine - серьезный аллерген и раздражитель. Может содержать вещества, которые вызывают рак.
Также при выборе солнцезащитных средств американские экологи рекомендуют:
- Избегать покупать средства, упакованные в виде спреев
- Использовать в качестве солнцезащитных средств кремы, в состав которых входит не меньше 7% zinc oxide или titanium dioxide
- Не покупать солнцезащитные кремы, которые одновременно отпугивают насекомых.