Чего не должно быть в гелях для душа и средствах интимной гигиены

Некоммерческая организация EWG разработала специальное руководство для потребителей: как правильно покупать средства для ухода - и для взрослых, и для детей.

- Triclosan - разрушает эндокринную систему. При соединении с водой из-под крана образует токсичные продукты

- DMDM Hydantoin - вызывает аллергию и раздражение, может образовывать нитрозамины, провоцирующие возникновение рака

- Fragrance - вызывают аллергические реакции, могут содержать токсичные вещества, разрушающие нервную и гормональную системы.

…в зубной пасте…

- Fluoride - токсичен для нервной системы. Вызывает потемнение зубов.

- Triclosan - разрушает эндокринную систему. При соединении с водой из-под крана образует токсичные продукты.

- PEG- - нефтепродукты, которые могут содержать различные примеси, вызывающие раковые опухоли.

…в солнцезащитных средствах…

- Oxybenzone - под влиянием солнечного света и ультрафиолетовых лучей может производить вещества, которые вызывают аллергию или раковые опухоли

- DMDM Hydantoin - вызывает аллергию и раздражение, может образовывать нитрозамины, провоцирующие возникновение рака

- Triethanolamine - серьезный аллерген и раздражитель. Может содержать вещества, которые вызывают рак.

Также при выборе солнцезащитных средств американские экологи рекомендуют:

- Избегать покупать средства, упакованные в виде спреев

- Использовать в качестве солнцезащитных средств кремы, в состав которых входит не меньше 7% zinc oxide или titanium dioxide

- Не покупать солнцезащитные кремы, которые одновременно отпугивают насекомых.