В чем польза и коварство мятного чая?

Общеизвестно, что многие из мужчин очень не любят мятный чай. Почему? Объясняется это тем, что он их, как бы это сказать… «успокаивает». Разумеется, организмы и восприятие ими тех или иных продуктов у всех людей разные. Но реакция среднестатистического представителя сильного пола на мятный чай – однозначна.

С одной стороны, мятный чай – средство очень полезное: снимает раздражительность, нервозность, улучшает сон. С другой стороны – понижает возбудимость. В том числе и сексуальную. Причем эффект от длительного применения постепенно накапливается. В один «прекрасный» день постоянно употребляющий мятный чай мужчина вдруг обнаруживает, что ему уже «вообще не надо». Ему просто не хочется, вот и все.

Конечно, это крайний случай, и полная «заторможенность» вскоре после отказа от употребления этого «коварного» напитка проходит. К тому же и реакция на него у всех разная. Так что, в принципе, ничего опасного в таком чаепитии нет. Тем более, вряд ли одноразовая доза «успокоит голодного мужика». И все же, уважаемые женщины, думайте, что насыпаете в заварочный чайник, например, перед романтическим свиданием. Хотя, согласен, в определенные моменты жизни мятный чай для вашего мужчины будет весьма кстати.

Также известно, что в группу домашних продуктов, которую можно условно назвать «анти-секс», входят и другие «препараты». Это почти все продукты, что понижают давление, оказывают успокаивающее действие, а также богатые витамином А. Например, сливочное масло. Еще раз подчеркну, что «голодного» мужчину это вряд ли «прошибет», но на регулярно ведущем половую жизнь может и сказаться.

Интересно, что те же успокаивающие средства при определенных условиях могут стать «косвенными возбудителями» сексуальной активности. Этот эффект проявляется в том случае, когда голова мужчины (а точнее, кора головного мозга) занята множеством проблем и тревожных мыслей. Действие происходит примерно следующим образом: мужчина принимает успокаивающее средство, кора его головного мозга (да, уважаемые женщины, у мужчин тоже есть мозг!) «успокаивается» и больше не мешает «выйти на сцену» подкорке, которая руководит абсолютным большинством сексуально направленных процессов.

Так что в этом эффекте нет никакого парадокса, главное – соблюсти «дозу» и не ждать, пока вместе с корой «успокоится» и все остальное. Если, конечно, это изначально не входило в планы. Как известно, алкоголь, наряду с сосудорасширяющим действием, тоже оказывает тормозящее влияние на кору головного мозга. Этим отчасти и объясняется его якобы обостряющая сексуальное влечение способность. Человек просто «немножко перестает думать». К тому же, в отличие от чая, алкоголь «успокаивает» организм только в убойных дозах. И все же злоупотреблять им не стоит, поскольку в качестве «побочного эффекта» он заметно притупляет чувствительность нервных окончаний. Своего рода «легкая анестезия».

Не так давно ученые планеты Земля обнаружили, что мятный чай помогает женщинам бороться с ростом волос в нетрадиционных для женского организма местах. Ученые до сих пор спорят о механизме такого воздействия. И никак не могут прийти к единому и окончательному ответу на вопрос, почему мятный чай «успокаивает» волосяной покров у женщин.

shkolazhizni.ru