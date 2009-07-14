В чем польза и коварство мятного чая?
Мужчинам много пить нельзя
Общеизвестно, что многие из мужчин очень не любят мятный чай. Почему? Объясняется это тем, что он их, как бы это сказать… «успокаивает». Разумеется, организмы и восприятие ими тех или иных продуктов у всех людей разные. Но реакция среднестатистического представителя сильного пола на мятный чай – однозначна.
С одной стороны, мятный чай – средство очень полезное: снимает раздражительность, нервозность, улучшает сон. С другой стороны – понижает возбудимость. В том числе и сексуальную. Причем эффект от длительного применения постепенно накапливается. В один «прекрасный» день постоянно употребляющий мятный чай мужчина вдруг обнаруживает, что ему уже «вообще не надо». Ему просто не хочется, вот и все.
Конечно, это крайний случай, и полная «заторможенность» вскоре после отказа от употребления этого «коварного» напитка проходит. К тому же и реакция на него у всех разная. Так что, в принципе, ничего опасного в таком чаепитии нет. Тем более, вряд ли одноразовая доза «успокоит голодного мужика». И все же, уважаемые женщины, думайте, что насыпаете в заварочный чайник, например, перед романтическим свиданием. Хотя, согласен, в определенные моменты жизни мятный чай для вашего мужчины будет весьма кстати.
Также известно, что в группу домашних продуктов, которую можно условно назвать «анти-секс», входят и другие «препараты». Это почти все продукты, что понижают давление, оказывают успокаивающее действие, а также богатые витамином А. Например, сливочное масло. Еще раз подчеркну, что «голодного» мужчину это вряд ли «прошибет», но на регулярно ведущем половую жизнь может и сказаться.
Интересно, что те же успокаивающие средства при определенных условиях могут стать «косвенными возбудителями» сексуальной активности. Этот эффект проявляется в том случае, когда голова мужчины (а точнее, кора головного мозга) занята множеством проблем и тревожных мыслей. Действие происходит примерно следующим образом: мужчина принимает успокаивающее средство, кора его головного мозга (да, уважаемые женщины, у мужчин тоже есть мозг!) «успокаивается» и больше не мешает «выйти на сцену» подкорке, которая руководит абсолютным большинством сексуально направленных процессов.
Так что в этом эффекте нет никакого парадокса, главное – соблюсти «дозу» и не ждать, пока вместе с корой «успокоится» и все остальное. Если, конечно, это изначально не входило в планы. Как известно, алкоголь, наряду с сосудорасширяющим действием, тоже оказывает тормозящее влияние на кору головного мозга. Этим отчасти и объясняется его якобы обостряющая сексуальное влечение способность. Человек просто «немножко перестает думать». К тому же, в отличие от чая, алкоголь «успокаивает» организм только в убойных дозах. И все же злоупотреблять им не стоит, поскольку в качестве «побочного эффекта» он заметно притупляет чувствительность нервных окончаний. Своего рода «легкая анестезия».
Не так давно ученые планеты Земля обнаружили, что мятный чай помогает женщинам бороться с ростом волос в нетрадиционных для женского организма местах. Ученые до сих пор спорят о механизме такого воздействия. И никак не могут прийти к единому и окончательному ответу на вопрос, почему мятный чай «успокаивает» волосяной покров у женщин.