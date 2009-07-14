В Великобритании отменяют пенсионный возраст
10:49, 14 июля 2009Страна
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Правительство подготовило законопроект
Правительство страны подготовило законопроект на этот счёт. Действующий сейчас Закон определяет 65 лет в качестве пенсионного возраста. В результате работодатель имеет право уволить сотрудника или сотрудницу после достижения ими этого возраста. Лейбористы считают это ограничение дискриминационным. И в результате будет ликвидировано само понятие пенсионного возраста. Люди смогут работать столько, сколько сами считают необходимым, и пока будут справляться со всеми должностными обязанностями.
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