В Великобритании отменяют пенсионный возраст

Правительство страны подготовило законопроект на этот счёт. Действующий сейчас Закон определяет 65 лет в качестве пенсионного возраста. В результате работодатель имеет право уволить сотрудника или сотрудницу после достижения ими этого возраста. Лейбористы считают это ограничение дискриминационным. И в результате будет ликвидировано само понятие пенсионного возраста. Люди смогут работать столько, сколько сами считают необходимым, и пока будут справляться со всеми должностными обязанностями.

Эхо Москвы