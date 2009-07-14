Херсонщина: в пансионате погибла девочка, на которую упал шкаф

В пансионате в Херсонской области погибла 6-летняя девочка, на которую упал шкаф.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций областной государственной администрации, трагедия произошла 12 июля в 22.00 в г. Скадовске в пансионате “Таврийские Зори” во время детских шалостей.

Погибшая отдыхала в пансионате вместе с бабушкой.