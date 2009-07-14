Рак шейки матки: ВОЗ одобрила вторую вакцину

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила второй препарат для вакцинации от рака шейки матки, сообщает АР. Рекомендации к повсеместному применению получил препарат "Церварикс".

Данное лекарство продается в 97 странах. Одобрение, полученное от ВОЗ, означает, что различные агентства ООН, а также благотворительные фонды смогут начать официальные поставки этого препарата для вакцинации населения развивающихся стран.

Благотворительная организация Всемирный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI) в прошлом году установила приоритет в закупке препаратов для вакцинации населения 73 беднейших стран от рака шейки матки. По словам представителя организации Дэна Томаса (Dan Thomas), прежде всего иммунизация необходима в тех странах, где население не имеет возможности проходить раннюю диагностику заболевания.

Первой вакциной от рака шейки матки, одобренной ВОЗ, стал препарат "Гардасил" компании Merck. По мнению представителей организации, применение двух лекарств поможет спасти десятки тысяч жизней.

По данным ВОЗ, ежегодно от рака шейки матки умирает около 280 тысяч женщин. Более 80 процентов из них являются жительницами развивающихся стран.

medportal.ru