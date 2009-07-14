В Латвии уже продают ...вакцину против гриппа H1N1

В Латвии появились мошенники, продающие вакцину от гриппа H1N1, сообщает NovoNews. Сюжет на эту тему вышел на одном их латвийских телеканалов.

Героем сюжета стал житель Латвии, которому неизвестные лица предлагали приобрести у них препарат для вакцинации от гриппа H1N1. Однако мужчина знал, что на данный момент такого препарата не существует, и не поверил мошенникам.

На прошлой неделе новый вирус гриппа был обнаружен у трех жителей Латвии. Заразились двое участников танцевального коллектива, вернувшегося с гастролей в Мексике, а также один человек, контактировавший с членами этого коллектива. Болезнь у них протекает в легкой форме, госпитализация им не потребовалась.

Первый случай заболевания гриппом H1N1 был подтвержден в Латвии в июне. Вирус был обнаружен у женщины, которая вернулась из поездки в США и Канаду. 28 июня пациентка была выписана из больницы. Таким образом, латвийские органы здравоохранения зафиксировали четыре случая гриппа H1N1 среди жителей страны.

medportal.ru