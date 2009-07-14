Вещество с Острова Пасхи продлевает жизнь

Химическое соединение рапамицин, обнаруженное на Острове Пасхи в 70-х годах и активно применяющееся сейчас в трансплантологии, продлило жизнь мышей в трех независимых экспериментах на 9-14%, и, вероятно, может использоваться для увеличения продолжительности жизни людей.Свое исследование сотрудники трех различных организаций - Центра наук о здоровье при Техасском университете, Мичиганского университета, а также Джексоновской лаборатории в Энн-Эрбор, США - публикуют в журнале Nature.

Рампамицин является продуктом жизнедеятельности бактерий. Первоначально он был выделен за свои противогрибковые свойства, затем было обнаружено, что это соединение позволяет существенно снизить степень отторжения тканей при операциях по пересадке органов. Сейчас рапамицин проходит клинические испытания в качестве противоракового препарата.

Догадки о том, что рапамицин может продлить жизнь млекопитающим, были у авторов публикации уже давно, так как известно, что это соединение воздействует на особый белок - киназу mTOR, отвечающую за многие процессы метаболизма клеток и их отклика на внешние воздействия. Этот же белок задействован в механизме увеличения продолжительности жизни млекопитающих за счет радикального сокращения употребления пищи - единственного известного в наше время, доказанного учеными способа продления жизни млекопитающих.

В испытаниях было задействовано 2 тысячи лабораторных мышей. На 20-м месяце жизни, который соответствует примерно 60 летнему возрасту у людей, мыши получали рапамицин с пищей.

Ученые обнаружили, что мыши жили на 9-14% дольше особей, не получавших рапамицина, причем этот эффект был более выражен у женских особей.

"Мы не ожидали такого эффекта, так как добавление рапамицина в пищу мы смогли начать лишь на 20 месяцем месяце жизни мышей вместо четвертого, как задумывали. Мы исходили из тех соображений, что для увеличения продолжительности жизни млекопитающих с помощью диеты ее нужно начинать в раннем возрасте, однако не смогли получить препарат вовремя", - сказал доктор Дэвид Харрисон, руководивший работами в Джексоновской лаборатории. Его слова приводит пресс-служба Техасского университета.

Авторы открытия говорят о том, что рапамицин может быть использован для увеличения продолжительности жизни людей, с осторожностью - это вещество значительно подавляет работу иммунной системы и может сделать организм человека более восприимчивыми к инфекционным заболеваниям.

rian.ru