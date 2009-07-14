Японцы создали лейкопластырь для внутренних органов

Самый тонкий в мире лейкопластырь, которым можно стягивать раны даже на внутренних органах, создали ученые из токийского университета Васэда. Они уже успешно применили его для лечения разорванного легкого у подопытной собаки, сообщают сегодня токийские газеты.

Как передает ИТАР-ТАСС, толщина пластыря варьируется от нескольких десятых нанометра до 1000 нанометров (нанометр равен одной миллиардной метра). Он прочно закрепляется на теле человека и способен свободно сокращаться и растягиваться, не стесняя движения. Для его производства использовались природные материалы, в частности морская капуста и панцирь краба.

В настоящее время при операциях на внутренних органах хирурги стягивают разрезы специальными нитями и дополнительно накладывают на рану пластырь толщиной в несколько миллиметров, клейкая основа которого иногда вызывает неблагоприятную реакцию у пациентов.

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