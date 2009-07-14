Может ли быть полезна для здоровья нецезурная лексика?

Британские ученые доказали, что интеллигентность не всегда к месту, если речь идет о здоровье человека. Исследователи из Университета Киля Ричард Стивенс, Джон Эткинс и Эндрю Кингстон заявили, что крепкий мат имеет "эффект болеутоляющего", поскольку помогает мозгу отвлечься от рефлексии по поводу причиненной боли и на какое-то время сосредоточиться на нелитературном изложении собственного негодования.

Кроме того ругань, возможно, увеличивает агрессию человека, "заводит" его, а в состоянии агрессии человек склонен меньше замечать боль. Как передает Reuters, изначально ученые решили проверить, существует ли какая-либо связь между руганью и физической болью. "Мат веками является универсальным феноменом всего человечества", - говорится в опубликованной в журнале NeuroReport статье.

"Он воздействует на эмоциональные центры головного мозга и, по-видимому, возникает в правом полушарии мозга, в то время как большая часть деятельности мозга по поиску нужных слов происходит в правом полушарии", - открыли нейропсихологи.

В ходе исследования ученые попросили 64 добровольцев засунуть руку в чан с ледяной водой и продержать ее там как можно большее время, при этом активно сквернословя. Затем добровольцы проделали то же самое, но уже без мата.

В результате выяснилось, что в первом случае среднее время, на протяжении которого добровольцы смогли продержать руку в воде, было больше, чем во втором. Таким образом, заключили исследователи, ругань уменьшила их болевой шок и позволила дольше сопротивляться боли.

"Ясно, что ругань является не только эмоциональным, но и физиологическим ответом на неблагоприятную внешнюю обстановку. Это может объяснить, почему практика ругани несмотря на все предписания морали сохраняется на протяжении веков до нашего времени", - заключили исследователи.

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