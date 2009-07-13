В связи с массовым пищевым отравлением приостановлены новые заезды в санаторий «Конвалия» в Дрогобычском районе Львовской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения, заезды приостановлены до завершения максимального инкубационного периода после случая последней госпитализации.

По данным Минздрава, по состоянию на 12 июля на стационарном лечении в инфекционном отделении Дрогобычской городской больницы находились 15 детей из числа отдыхавших в санатории «Конвалия». Еще 15 детей были выписаны по заявлениям родителей. Четверо взрослых покинули стационар без выписки.

По данным проведенных эпидрасследований, вероятными факторами инфицирования могли послужить макароны с отварным мясом (по-флотски), творог со сметаной, масло, сардельки, вода водопроводная.

Специалисты областной СЭС установили, что медперсонал не осуществлял надлежащий контроль санитарного состояния в санатории, в том числе соблюдения режима ежедневной уборки в жилых и санитарно-бытовых помещениях, выполнения детьми правил личной гигиены. При этом во время проверки в спальных комнатах были обнаружены остатки еды, в том числе скоропортящихся продуктов (йогурты). Выявлены факты нарушений при прохождении медосмотра работниками санатория.

Бактериологической лабораторией в материале от 9-ти больных, а также 4-х человек из числа персонала и 15 контактных выделены шигелли Зонне.

6 работников пищеблока отстранены от работы главным государственным санитарным врачом Дрогобычского района.

Эпидрасследование и противоэпидемические мероприятия продолжаются.