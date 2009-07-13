Нет проблем с утилизацией вакцин против кори и краснухи

Министр здравоохранения Украины Василий КНЯЗЕВИЧ заявляет, что нет никаких проблем с утилизацией неиспользованных вакцин против кори и краснухи.

Об этом В.КНЯЗЕВИЧ сказал в эксклюзивном комментарии УНИАН по поводу заявлений медиков об отсутствии в Украине технологий по утилизации биологических отходов, в частности, вакцин против кори и краснухи в связи с приостановкой вакцинации после смерти старшеклассника из Краматорска Антона Тищенко в мае 2008 года в результате прививки.

“С утилизацией нет проблем. Просто жаль, что утилизации подвергается такое количество вакцин”, - сказал В.КНЯЗЕВИЧ.

Как сообщал УНИАН, 9 июля ответственный секретарь Ассоциации психиатров Украины, правозащитник, в прошлом – политзаключенный Семен ГЛУЗМАН выразил опасение в связи с возможными проблемами с утилизацией неиспользованных вакцин.

По его словам, в настоящее время из-за приостановления вакцинации осталось неиспользованными «миллионы доз вакцины». «Сейчас заканчиваются сроки годности (вакцины), после чего их, как и любой медикамент, нельзя использовать. Возвращать нужно было раньше -не вернули. Что с этим делать? Насколько мне известно, в Украине нет современных способов утилизации подобных препаратов в таких количествах. Понятно, что если кто-то додумается их «спустить в унитаз», то это будет катастрофа – ведь это живая вакцина! У нас существует проблема утилизации и других биологических отходов», - пояснил медик.

В свою очередь отстраненный судом от процесса адвокат бывшего главного санитарного врача Украины Николая ПРОДАНЧУКА Николай ШУПЕНЯ уточнил, что в Украину было ввезено около 9 млн. доз вакцины. «В Украине было использовано всего 130 тысяч доз вакцины из 9 миллионов. Все остальные – в холодильниках ожидают утилизации», - отметил он.

Генпрокуратура Украины проводит расследование уголовного дела по обвинению бывшего первого заместителя министра здравоохранения – главного государственного санитарного врача Н.ПРОДАНЧУКА в превышении служебных полномочий, в частности, в предоставлении разрешения на ввоз без регистрации вакцины для профилактики кори и краснухи индийского производства. По результатам работы ВСК ВР Украины установлено, что старшеклассник из Краматорска Антон Тищенко умер в мае 2008 года в результате проведения вакцинации.