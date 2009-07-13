Требования к производству детского питания ужесточат?

Комитет Верховной Рады по вопросам охраны здоровья рекомендует парламенту принять за основу проект закона о внесении изменений в Закон "О детском питании" (относительно ужесточения требований к производству и обороту продуктов питания).

Об этом говорится в сообщении информационного управления парламента, переданном агентству УНИАН..

Отмечается, что законопроектом (реестр. №4584) предлагается ужесточить требования к производству и обороту продуктов детского питания.

В соответствии с законопроектом, запрещается: использовать во время производства продуктов детского питания сырье, которое выращивается не в специальных сырьевых зонах; совершать какого-либо вида деятельность, которая может привести к ухудшению состояния окружающей среды в таких зонах (сегодня запрещено только строительство промышленных и других химических объектов, которые негативно влияют на агроклиматическое и экологическое состояние, если строительство не является стратегически необходимым).

Законопроект предлагает уточнить нормы, которые касаются запрета на использование в производстве продуктов детского питания сырья, полученного из генетически модифицированных организмов, а также сырья, которое содержит гормональные препараты, антибиотики, тяжелые металлы, пестициды, радионуклиды и другие опасные для здоровья ребенка вещества.

Проектом определено, что производство продуктов детского питания осуществляется исключительно на промышленной основе в специализированных предприятиях, цехах (или на специализированных технологических линиях). Кроме этого, положения статьи 9 гармонизированы с аналогичными нормами Закона "О безопасности и качестве пищевых продуктов". Они касаются проведения обязательной государственной регистрации продуктов детского питания, наличия эксплуатационного разрешения на производство детского питания, которое в соответствии с законом должно иметь каждое предприятие, которое занимается производством продуктов питания.

С учетом международного опыта, законопроектом установлено ограничение относительно использования в производстве детского питания определенных компонентов - запрещено использование искусственных ароматизаторов, красителей, подсластителей (кроме продуктов, которые производятся для детей, больных сахарным диабетом); консервантов, стабилизаторов, усилителей вкуса и аромата; смесей специй и пряностей, в состав которых входят не разрешенные пищевые добавки; определенных видов жиров (триглицерида стеариновой кислоты, пальмового стеарина, маргарина, спреда, хлопкового масла, масла кунжута).

Кроме того, вводится запрет на использование определенных видов сырья (мяса механической обвалки, шкуры свиной, отдельных видов субпродуктов, соевого белка и тому подобное) в производстве продуктов прикорма, которые изготовляются на основе мяса. Во время производства продуктов прикорма, в состав которых входят мясо или рыба, запрещено также использовать мясо или рыбу, которые были повторно заморожены.