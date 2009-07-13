В Луцке детей, больных ДЦП, будут лечить иппотерапией

В Луцке детей, больных церебральным параличом, будут лечить иппотерапией. Этот метод лечения, основанный на взаимодействии ребенка с конем, является одним из наилучших реабилитационных курсов для таких деток. Именно его презентовали сегодня в Луцке.

Как информирует пресс-служба мерии Луцка, городское управление здравоохранения вместе с детской конно-спортивной школой Луцка и общественным объединением «Особенный ребенок» планируют совместными усилиями начать бесплатные курсы иппотерапии. Для этого конно-спортивная школа выделит двое коней и инструктора, который будет сопровождать больных детей.

Как отметил начальник управления здравоохранения Городского совета Луцка Федор КОШЕЛЬ, механизм действия иппотерапии на организм человека такой же, что и любой другой формы лечебной физкультуры. В процессе верховой езды в работу включаются все основные группы мышц тела. Это в свою очередь побуждает к активной работе как здоровые, так и пораженные мышцы. Противопоказаний для прохождения реабилитации методом иппотерапии почти нет. Правда, как заметил главный врач города, пока еще существует проблема транспортировки больных деток к конно-спортивной школе, которая расположена в парке культуры и отдыха имени Леси Украинка.