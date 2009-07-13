В отчете о здравоохранении Кильчицкая «потеряла» 76 миллионов

Отчитываясь о состоянии дел в отрасли «здравоохранение», Ирэна Кильчицкая уменьшила задолженность КМДА перед столичными медиками на 76 миллионов гривен. Об этом в интервью журналистам заявил один из лидеров Блока Виталия Кличко в Киевсовете Дмитрий Андриевский.

«Согласно с отчетом, розданным депутатам, долг перед медиками по состоянию на начало этого года составлял 206 миллионов гривен. Однако анализ выполнения столичного бюджета дает другую цифру – 282,3 миллионов. Разница в 76 миллионов – свидетельство беспорядка, который господствует в управлении городом. В итоге в больницах нет средств на самые необходимые лекарства и питание больных», - сообщил оппозиционный политик.

По убеждению Дмитрия Андриевского, администрация Черновецкого запуталась в собственных бюджетных манипуляциях. «Правая рука в администрации не знает, что делает левая. А поскольку столичным бюджетом руководят вручную, то «случайно» теряются десятки миллионов средств киевлян», - отметил Андриевский.

Утверждая, что за 5 месяцев текущего года отрасль профинансирована на 92%, заместитель мэра также ввела киевлян в заблуждение. «В действительности долги в сфере здравоохранения за пять месяцев составляют 164,6 миллионов, а фактическое финансирование отрасли – 80,5%», - отметил депутат.

«Именно поэтому принятие отчета о выполнении бюджета без обязательного аудита, за которое проголосовали депутаты Блока Черновецкого, ГАКа, Партии регионов является не просто грубым нарушением требований Бюджетного кодекса, а попыткой прикрыть управленческие недостатки и возможные злоупотребления», - подчеркнул Андриевский.