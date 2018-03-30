Гипергидроз: как избавиться от повышенной потливости

Запах пота - что может быть неприятнее? Летом проблема обостряется, и в борьбе с потоотделением женщины готовы на все: в ход идут дезодоранты и антиперспиранты, реклама которых обещает полное избавление от последствий потливости. Но увы, иногда даже косметика помочь не в силах, - человек болен гипергидрозом.

Человеку свойственно потеть! При комнатной температуре у нас выделяется около полулитра пота в сутки, а в жару, особенно при сочетании с физической нагрузкой, мы потеем в десятки раз сильнее.

Эта способность порой приносит массу неприятностей. В то же время, простудившись, мы кутаемся в одеяло и пьем чай с малиной, чтобы пропотеть! Что же такое гипергидроз? В каком случае вспотеть не помешает, и когда потливость должна настораживать? Давайте попробуем разобраться...

Виды гипергидроза

Итак, гипергидроз - это повышенное потоотделение.

В норме потливость усиливается в жаркую погоду, при физической нагрузке или лихорадке. Избыточное потоотделение может возникать рефлекторно при эмоциональных переживаниях, боли, приеме горячей или острой пищи, алкоголя и ряда химических веществ.

Нужно учитывать, что ношение тесной одежды и обуви из синтетических материалов, пребывание в душных помещениях с повышенной влажностью воздуха, неправильный питьевой режим - тоже приводят к повышению потоотдачи. Все это - физиологический гипергидроз, защитная функция организма от перегрева. Патологический гипергидроз - это неадекватное потоотделение, обусловленное рядом нейроэндокринных нарушений, возникающее вне зависимости от температурного воздействия на организм.

При этом потоотделение может увеличиваться только на отдельных частях тела: лице, ладонях, подмышечных впадинах, подошвах ног. Такой гипергидроз называется локальным (местным). Кроме локального существует общий (генерализованный) гипергидроз, при котором беспокоит потливость всего тела. Чаще всего патологический гипергидроз выступает симптомом при различных заболеваниях. То есть, повышенное потоотделение является лишь следствием основной болезни. Излечивается она - проходит и потливость. Это вторичный гипергидроз.

Однако встречается и первичный гипергидроз. Это избыточное потоотделение без видимых причин.

Ну что же, теперь понятно, что влажные ладошки на свидании - это нормально и порой даже романтично, а мокрые пятна подмышками на солнцепеке - хоть и противно, но вполне естественно. А что же делать, если вы излишне потеете вопреки всем законам и правилам физиологии? Как выяснить причину, и куда обратиться за помощью?

Причины заболевания

Для начала рассмотрим основные состояния, при которых развивается вторичный гипергидроз. Именно на эти заболевания, прежде всего, будет обращен диагностический поиск врача общей практики, к которому вы обратитесь за помощью.

1. Эндокринные заболевания и состояния: повышение функции щитовидной железы (гипертиреоз), феохромоцитома, сахарный диабет, акромегалия, климакс и др.

2. Патология нервной системы и психоэмоциональной сферы: вегето-сосудистая дистония, приступы панических атак, фобические расстройства, болезнь Паркинсона, полинейропатия, инсульт и др.

3. Инфекционные заболевания: туберкулез, малярия, бруцеллез, гельминтозы, сепсис, СПИД и др.

4. Заболевания сердечно-сосудистой системы: ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь и др.

5. Заболевания почек.

6. Опухолевые заболевания.

7. Генетические заболевания.

8. Алкоголизм, действие наркотических веществ, отравления грибами, фосфорорганическими соединениями.

Как видите, список достаточно велик, но даже он не охватывает полностью все возможные причины избыточной потливости.

Как правило, при вторичном гипергидрозе потеет все тело, нет зависимости от времени суток, сохраняется четкая связь с активностью основного заболевания и, по мере выздоровления, потоотделение снижается.

Для поиска причины гипергидроза вам будет предложено стандартное обследование, включающее лабораторную и инструментальную диагностику. Возможно, придется посетить специалистов: эндокринолога, невролога, инфекциониста, гинеколога, онколога и др.

В том случае, когда при обследовании не находят причин для развития потливости, говорят о первичном гипергидрозе как о самостоятельном заболевании. Для первичного гипергидроза чаще характерна локальная потливость. Возникают жалобы на постоянное и обильное потоотделение на лице, ладонях, стопах, в подмышечных впадинах.

Пот стекает струйками по коже, приводит к ее раздражению, способствует присоединению инфекции, развитию грибковых заболеваний. У людей возникают серьезные физические и социальные проблемы, резко ухудшается уровень жизни. Иногда первичный гипергидроз наследуется и носит семейный характер. Чаще бывает симметричным и прекращается в ночное время.

Для оценки гипергидроза предложено огромное количество методик. Большинство из них не имеют практического значения для диагностики, а существуют только для научных исследований, используются во время подготовки к хирургическому вмешательству и для подтверждения эффективности проведенного лечения.

Эти методики можно свести к определению потери массы тела за определенные промежутки времени, абсорбции пота в специальных камерах. Применяют электрометрические методы, основанные на изменении сопротивления кожи в процессе потоотделения.

Используют способность различных веществ менять свой цвет при соединении с потом, что позволяет качественно определить расположение зон гипергидроза. Существуют провокационные тесты с введением различных веществ, стимулирующих или угнетающих потоотделение.

Итак, диагноз ясен. Как же можно избавиться от этого недуга?

Лечение гипергидроза

Увы, несмотря на то, что современная медицина предлагает множество решений проблемы, ответ на этот вопрос будет прозаичен. Вылечить гипергидроз можно, но...

Во-первых, лечение гипергидроза длительное. Возникает необходимость в повторных курсах. Во-вторых, приготовьтесь к значительным денежным расходам.

В-третьих, среди врачей нет единого мнения о приоритетном способе лечения. Превосходство различных методов постоянно оспаривается. К настоящему времени еще не накоплено достаточно сведений о результатах лечения.

И выводы о предпочтительности того или иного метода приходится делать в основном на базе литературных обзоров, частных исследований и монографий. Видимо, поиск оптимального способа лечения - дело будущего.

Таким образом, человек, страдающий гипергидрозом, оказывается в крайне затруднительном положении и вынужден принимать самое активное участие в выборе способа лечения. Давайте попробуем разложить по полочкам основные медицинские методики и рекомендации, взвесить их эффективность, безопасность, косметичность и стоимость.

* Диета

Необходимо исключить из рациона пищу, содержащую кофеин и теобромин - вещества, стимулирующие потоотделение. Такими продуктами являются: чай, кофе, какао, шоколад, кола и др.

* Соблюдение гигиенических правил

Принимать душ желательно два раза в день. Следует носить удобную одежду, не сковывающую движений, из натуральных или искусственных (вискоза) волокон, кожаную обувь по размеру. Не приобретайте синтетической одежды!

* Ежедневное использование алюмохлоридов

Применение этих препаратов существенно снижает потоотделение. Но, к сожалению, в ряде случаев возникает раздражение на коже, и лечение приходится прекратить.

* Различные виды электрофореза

* Прием лекарственных препаратов

Лечение эффективными дозами препаратов часто сопровождается сухостью во рту, сонливостью, нарушениями зрения, развитием глаукомы, запорами, тошнотой, рвотой, тахикардией и др.

* Различные виды симпатэктомии

Операции заключаются в пересечении (необратимая симпатэктомия) или пережатии клипсой (обратимая симпатэктомия) нервов, иннервирующих потовые железы. Особенно предпочтителен метод при сочетании подмышечного гипергидроза с ладонным.

Улучшения отмечают у 40-80% больных. Эффект длится несколько лет. Побочные действия: компенсаторное усиление потоотделения, потливость при приеме пищи, опущение века, аритмии и др.

* Различные виды кюретажа подмышечной впадины

Это выскабливание кожи изнутри через небольшой разрез. Показан кюретаж при изолированном подмышечном гипергидрозе. У большинства пациентов происходит прекращение или значительное снижение потоотделения.

Со временем (после 6 месяцев) потливость может восстановиться. Осложнения: рубцовые изменения кожи, некроз (гибель) кожи подмышечной впадины, недостаточное выскабливание.

* Удаление кожного лоскута в зоне гипергидроза

Используется при подмышечной потливости. Дает стопроцентные результаты при обширном иссечении кожи. Но часто приводит к грубому рубцовому процессу и нарушению подвижности верхних конечностей.

По статистике, гипергидрозом страдает 1% населения земного шара, по международной номенклатуре этому заболеванию присвоен код 780.8.

В то же время, только в Швеции и Великобритании расходы на лечение гипергидроза покрывает медицинская страховка. В большинстве же стран гипергидроз не выделяют в отдельную патологию.

Несмотря на это, последние годы активно ведутся разработки новых способов диагностики и лечения избыточного потоотделения. Медицина не стоит на месте и, возможно, поиск оптимального способа лечения совсем скоро увенчается успехом!

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