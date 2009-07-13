Черниговская область - зона демографической катастрофы

Черниговская область при условии сохранения таких темпов сокращения населения через 50 лет может исчезнуть с карты Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, такой прогноз обнародовала во время заседания пресс-клуба "Деловое слово" заместитель Главного управления статистки в области Екатерина СВИСТУН.

"Черниговская область – это регион, который теряет население катастрофически", - сказала она.

Е.СВИСТУН привела статистические данные последних лет относительно демографической ситуации в регионе. Так, на протяжении 2007 года область потеряла 17 тыс. жителей, что по количеству равно Варвинскому району, в 2008 году – 14 тыс. (количество населения Талалаевского района), за 5 месяцев 2009 года – 5 тыс. – это райцентр Куликовка, сказала она. "Если так будет продолжаться и дальше, то до 2060 года Черниговская область может исчезнуть с карты Украины", - утверждает специалист.

Кроме того, что население области вымирает, оно является самым старшим по возрасту в Украине – количество людей преклонного возраста в регионе вдвое превышает количество детей и подростков. По данным Е.СВИСТУН, на 1 тыс. трудоспособного населения Черниговской области приходится 240 детей и 503 пенсионера. В то же время в 17 районах количество нетрудоспособных больше трудоспособных. Например, в Репкинском районе на 1 тыс. трудоспособных приходится 1 тыс. 400 нетрудоспособных, из которых 1 тыс. 200 – пенсионеры.

Критической в Черниговской области является ситуация и с продолжительностью жизни. По словам заместителя Главного управления статистки в области, ожидаемая продолжительность жизни (ее рассчитывают по таблицам смертности) жителей области, по данным 2008 года, составляет 66,8 лет (причем для женщин – 77,4 года, а для мужчин – 59,9), для женщин и мужчин села – 73,2 и 55,6 года соответственно. Подавляющее большинство мужчин в регионе не доживают до пенсионного возраста.

Как утверждают специалисты, основными факторами влияния на демографическую ситуацию в Черниговской области является естественное сокращение и миграция населения. Смертность в Черниговской области превышает рождаемость в 2,4 раза, а в селах – в четыре раза.

"Черниговскую область нужно объявить зоной демографической катастрофы и внедрять здесь государственные программы. Демографический кризис быстро не преодолеешь, это не экономика, которую можно восстановить за несколько лет", - подчеркнула Е.СВИСТУН.