Список самых полезных продуктов на планете

Журнал Forbes опубликовал список самых полезных для здоровья человека продуктов вне зависимости от страны происхождения, кулинарной традиции или лечебной диеты.

К таким продуктам причислены ягоды, орехи и бобовые, входящие в меню всех долгожителей. А гранатовый сок, способствующий понижению давления и борьбе с раковыми клетками, в придачу назван "природной виагрой".

Forbes опровергает настороженное отношение авторов ряда популярных в мире диет к мясу, утверждая, что натуральное мясо скота, взращенного на зеленых пастбищах, является одним из самых здоровых и необходимых для жизнедеятельности человека продуктов.

К поставщикам жизненно важных для организма питательных компонентов отнесены свежее молоко и яйца, а также отловленный в океане, а не выращенный фермерами лосось.

Журнал напоминает, что в мире нет "плохих" овощей, особо отмечая питательную ценность капусты - будь-то обычная кочанная, брокколи или брюссельская. Целительная сила яблока также проверена долгой историей человечества, ставя его на вершину фруктовых предпочтений.

Лук и чеснок безусловно рекомендованы к рациону тех, кто заботится о своем долголетии. И, конечно, среди напитков первенство удерживает эликсир здоровья - зеленый чай.

Все перечисленные продукты для сохранения их целебных свойств нужно употреблять сырыми или минимально подвергать обработке, полагает Forbes.