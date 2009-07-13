Украинцы несчастливы, потому что страдают от потребительства

Излишнее увлечение украинцев покупкой дорогих вещей при низком уровне производительности труда приводит к постоянной неудовлетворенности жизнью, заявила в интервью «Зеркалу недели» директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова.

«Мы стали отменными, ничем не сдерживаемыми потребителями, — считает социолог. — В результате Украина, которая занимает одно из последних мест в Европе по уровню ВВП на душу населения, — среди лидеров по продаже дорогих автомобилей. Население позволяет себе демонстрировать невероятный спрос на бытовую технику, дорогое жилье — неоправданно дорогое жилье».

При этом Либанова отметила значительный уровень неудовлетворенности украинцев своей жизнью.

«Кто-то вбил нашему населению в головы, что не только в западных странах, но и в России живут гораздо лучше, чем мы. Это несовпадение высоких, недостижимо для нас высоких стандартов жизни с собственными возможностями генерирует недовольство», — пояснила социолог.

При этом Элла Либанова уверена, что средний украинец хочет обеспечить для себя уровень потребления, соответствующий стандартам западных демократий, но при этом переложить большую часть собственных повседневных проблем на государство.

«Он хочет ездить в Европу, смотреть голливудские фильмы, читать западную литературу, не иметь цензуры, и в то же время он хочет, чтобы государство обеспечивало ему высокий уровень жизни. Примерно треть населения Украины так считает», — констатировала социолог.