К сожалению, редкий россинин не встречал в своем доме этих древних насекомых - тараканов. В настоящий момент на территории СНГ их насчитывается 54 вида - от широко известного черного и рыжего, до экзотических американского и туркестанского таракана. Главное условие для размножения насекомых - тепло.

Именно поэтому тараканы «сопровождают» любое человеческое жилье с отоплением, будь то батареи, печь или открытый огонь очага в древних жижинах. Современный черный таракан отличается высочайшей приспособляемостью к инсектицидам - поэтому борьба человека с насекомыми продолжается уже не первый век. Однако по данным известного американского биолога Дэвида Лога в последние полгода популяция тараканов на европейском континенте стремительно снижается.

Казалось бы, можно радоваться, однако ученые начинают бить тревогу. Как известно, таракан является разносчиком кишечных инфекций, цисты дизентерийной амебы, яйца гельминтов и, что самое неприятное - туберкулеза. Исследования выявили, что тараканов губят не изменения климата или продающиеся в большом ассортименте ловушки, а так называемый Т-Туберкулез. Попадая через остатки пищи больного туберкулезом (например, лиц БОМЖ,52% которых страдают той или иной формой этого страшного заболевания) она действует на насекомое как инсектицид кишечного действия.

К сожалению, у выявленной в начале 2009 года рановидности вируса, распространенной в центральной полосе России есть крайне неприятная особенность - она обладает высочайшей вирулентностью и в случае контакта человека с посудой, книгами, бытовыми приборами и мебелью, имевшим соприкосновения с зараженными насекомыми с 75% вероятностью приводит к заражению человека. Примариньюс связалось со врачом инфекционистом-вирусологом, профессором, доктором медицинских наук и врачом высшей категории Жарковым Сергеем Николаевичем. Редакция попросила прокомментировать данную информацию.

Что касается туберкулеза - да, действительно, тараканы переносят это тяжелейшее заболевание. Человек действительно может заболеть через контакт с зараженной поверхностью или, не дай бог, пищей. Что касается «нового» туберкулеза - микробактерия постоянно изменяется, появились формы с множественной лекарственной устойчивостью и колоссальной вирулентностью. Но говорить о том, что средней полосе России грозит «тараканий туберкулез» пока рано.

Только я бы порекомендовал не раздувать панику - так недалеко до объявления очередного «тараканьего туберкулеза». Рекомендации? Вовремя проходить диспансерные обследования и соблюдать чистоту и гигиену, мыть посуду, не оставлять открытой пищу. Однако подчеркну при появлении первых признаков туберкулеза необходимо экстренно обращаться в медицинские учреждения.

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