250 детей умерли от заморозков в Перу

Почти 250 детей в возрасте младше пяти лет умерли в Перу от неожиданно ранних заморозков.

Зима в Перу, находящемся в южном полушарии, обычно длится с июня по август, а в этом году наступила раньше срока - в марте.

Перуанское правительство вынуждено было объявить чрезвычайное положение в особенно пострадавших от холодов районах южных Анд. Эксперты считают, что зима пришла раньше обычного срока в Перу из-за изменения климата.

Би-Би-Си