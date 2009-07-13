Домашние животные-психотерапевты

О том, что животные могут благотворно действовать на наше самочувствие, было известно еще в древности. Но анимотерапию - лечение с помощью животных - врачи стали использовать не так давно.

1. Птицы своим пением снимают боль во время приступа мигрени, способствуют расслаблению и повышают настроение. Канареек и попугайчиков рекомендуется заводить людям, вынужденным подолгу лежать в постели или страдающим депрессиями.

2. Аквариумные рыбки, точнее - их плавные движения, снимают стресс любой напряженности. Наблюдение за рыбками также помогает при лечении нейродермитов. Они отвлекают больного от постоянного зуда, и он меньше расчесывает кожу. Само присутствие аквариума в доме делает воздух более влажным, и это хорошо. Сухой воздух вреден для слизистой носоглотки, для органов дыхания - он повышает восприимчивость к инфекциям.

3. Собака - лучший друг пожилого человека. Выгуливая собаку, мы больше двигаемся и заодно дышим свежим воздухом. Ежедневные прогулки с собакой облегчают состояние при атеросклерозе, избыточном весе, стрессах, болезнях сердца и кровообращения, ревматизме. Слюна собаки - отличный антисептик. В ней содержится лизоцим. Это вещество защищает от бактерий и помогает заживлять раны. Собака может выступить и в роли грелки. Животное, лежащее под боком у хозяина, не только согревает, но и «оттягивает» боль при радикулите и остеохондрозе.

4. Кошка в виде грелки - отличное лекарство при артрите и воспалении придатков. Поглаживание кошки хорошо успокаивает нервы. Эта же процедура снижает кровяное давление и нормализует пульс. Кошки могут даже облегчать «ломки» алкоголиков и наркоманов.

5. Хомяки, мышки, кролики помогают замкнутым и неуверенным в себе людям победить страх перед незнакомцами

6. Лошади лечат нарушения опорно-двигательного аппарата, атеросклероз, полиомиелит, сколиоз. Иппотерапия помогает справиться с последствиями инсультов, снижает гиперактивность и болезненную возбудимость. Во время верховой езды человек раскачивается в трех направлениях: влево-вправо, вперед-назад, вверх-вниз (в отличие от гимнастики, при которой он двигается только влево-вправо и вперед-назад), поэтому верховая езда развивает чувство равновесия, улучшает координацию движений.

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