Различные языки "хранятся" в разных участках мозга

Владеющий двумя языками мужчина, который пережил инсульт, привел израильских ученых к выводу, что языки "хранятся" в различных участках мозга. Результаты их работы опубликованы в журнале Behavioral and Brain Functions.

По словам руководителя исследования Рафика Ибрагима (Raphiq Ibrahim) из Университета Хайфы, предыдущие попытки найти "хранилище" языков в мозге не давали однозначных результатов.

Пациент Ибрагима, 41-летний мужчина, владеющий ивритом и арабским языком, перенес кровоизлияние в мозг в результате герпетического энцефалита. После инсульта у него наблюдались нарушения речи. В процессе реабилитации речевые навыки стали улучшаться, причем арабский язык восстанавливался значительно лучше иврита, что было подтверждено стандартными языковыми тестами.

Дальнейшее обследование больного показало, что разница между языками в большей степени обусловлена лексическими (словарный запас), а не семантическими (значение слов) нарушениями.

На основании этих данных ученые сделали вывод о том, что различные языки "расположены" в разных областях мозга.

mpravda.com