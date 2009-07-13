Лже-врач делал инъекции ...промышленного силикона

Транссексуал делала жителям Флориды инъекции промышленного силикона

Жительница американского штата Флорида арестована по подозрению в выполнении медицинских процедур без лицензии, сообщает FOX 35.

Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, 40-летняя транссексуал Донни Хендрикс (Donnie Hendrix) вводила клиентам, желавшим изменить формы своего тела, силикон, не предназначенный для инъекций.

Все вмешательства преступница проводила в своей спальне. В ходе обыска сотрудники полиции обнаружили в квартире подозреваемой лотки со шприцами, заполненными силиконом, а также две пустых упаковки шприцев.

Сообщается, что для инъекций Хендрикс использовала промышленный силикон, который применяется для сборки мебели. Согласно обнаруженным в квартире преступницы записям, в среднем она проводила около двух "операций" в день. Стоимость ее услуг составляла от 400 до 600 долларов.

Этот арест стал не первым для Хендрикс. В 2001 году женщина, которой преступница сделала инъекцию силикона, скончалась от заражения крови. Тогда лже-врача также обвинили в проведении медицинских манипуляций без лицензии. В 2003 году Хендрикс обвинялась в убийстве женщины, которая также умерла от осложнений, вызванных инъекцией силикона.

medportal.ru