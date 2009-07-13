Голодание защищает от возрастных заболеваний?

Низкокалорийная диета способна предотвратить развитие заболеваний, связанных с возрастом, у приматов, а также, возможно, существенно увеличить продолжительность жизни животных. Об этом свидетельствуют предварительные результаты исследования, опубликованного группой ученых из Университета Висконсина-Мэдисона в журнале Science. По мнению авторов публикации, полученные данные можно с большой долей вероятности экстраполировать и на людей.

Связь продолжительных периодов голодания с существенным увеличением общей продолжительности жизни достоверно подтверждена для целого ряда живых существ – от круглых червей до грызунов. Вероятно, эта закономерность связана с эволюционным механизмом, который призван сохранить способность популяции к воспроизводству в периоды длительного недостатка пищи.

Тем не менее, остается неизвестным, насколько подобный рецепт долголетия подходит человеку. Дело в том, что проверить эффект резкого ограничения потребляемых калорий на более близких к человеку приматах намного сложнее, поскольку обычная продолжительность жизни этих животных составляет несколько десятков лет.

Исследование, рассчитанное на несколько десятков лет, стартовало в Университете Висконсина в 80-х годах прошлого века. Сотрудники университета наблюдают за состоянием находящихся макак, калорийность корма которых была снижена приблизительно на 30 процентов, и сравнивают их с животными, которые получают обычное питание.

Спустя более 20 лет после начала исследования ученые опубликовали первые, предварительные итоги наблюдений. Количество смертей в группе голодающих обезьян было существенно меньше, чем в контрольной группе, однако, с учетом смертей, не связанных с возрастными заболеваниями (травмы, инфекции, передозировка анестетиков во время биопсий и т.д.) разницу между двумя группами пришлось признать статистически не значимой.

Тем не менее, ученым внушает оптимизм состояние здоровья подопытных животных: среди находящихся на низкокалорийной диете макак зафиксировано существенно меньше таких связанных с возрастом заболеваний как диабет, злокачественные новообразования, сердечно-сосудистые заболевания и нарушения деятельности центральной нервной системы. Все это позволяет сделать предварительный вывод, что низкокалорийная диета действительно защитила ближайших родственников человека от старения, полагает ведущие авторы исследования Рики Колмен и Ричард Вайндрух (Ricki J.Colman Richard Weindruch).

Впрочем, как признают исследователи, окончательное подведение итогов эксперимента будет возможно только после естественной смерти всех задействованных в нем животных, то есть еще через несколько лет.

Даже если способность длительного голодания замедлить старение и продлить жизнь будет окончательно доказана, такое средство вряд ли когда-нибудь обретет широкую популярность. Тем не менее, благотворный эффект голодания, возможно, удастся воспроизвести при помощи лекарственных препаратов, полагают исследователи.

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