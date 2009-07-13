Треть женщин лечились от рака груди - без необходимости

Треть женщин проходили лечение от рака груди без необходимости, сообщает AFP. К такому выводу пришла группа датских ученых под руководством сотрудников исследовательского центра Nordic Cochrane Карстена Йоргенсена (Karsten Jorgensen) и Петера Готцше (Peter Gotzsche). Результаты их работы опубликованы в BMJ.

Исследователи проанализировали данные о заболеваемости раком молочной железы в разных странах за два семилетних периода: до и после того, как в Австралии, Великобритании, Канаде, Норвегии и Швеции были введены государственные программы диагностики данного заболевания. Подобные программы предполагают прохождение маммографии женщинами в возрасте от 50 до 69 лет.

Помимо увеличения числа выявленных случаев рака ученые ожидали увидеть уменьшение количества случаев заболевания, выявленных на поздних стадиях. Однако обнаружить такую тенденцию удалось лишь для возрастной группы женщин старше 69 лет. Исследователи также выяснили, что каждая третья пациентка с раком груди получала лечение, которое не соответствовало тяжести ее заболевания.

По словам Карстена Йоргенсена, одна из трех больных раком груди не нуждается в лечении, так как ее заболевание прогрессирует слишком медленно для того, чтобы представлять угрозу здоровью. Ученый добавил, что прежде чем решаться на диагностику рака молочной железы, женщины должны осознавать как ее преимущества, так и возможные неблагоприятные последствия.

medportal.ru