На стадионах будут места для болельщиков с дефектами зрения

15:25, 10 июля 2009
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В Польше на Евро-2012

В Польше на стадионах, где будут проходить матчи Чемпионата Европы по футболу 2012 года, обустроят специальные места для болельщиков с дефектами зрения.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, по данным компании PL2012, которая координирует подготовку страны к чемпионату, такие места были на стадионах в Австрии и Швейцарии, проводившие Евро-2008.

Места будут оборудованы наушниками, через которые будет комментироваться ход матчей.

PL2012 планирует обустроить на четырех стадионах, которые будут принимать матчи чемпионата в Польше, около 50 таких мест и столько же - для опекунов. При этом эти места не будут в одном секторе, а «разбросаны» по всему стадиону.

«Мы не хотим, чтобы они чувствовали себя «отделенными», - сказала пресс-секретарь PL2012 Катажина МЕЛЛЕР.

Она добавила, что Польша первой решила не выделять эти места, и благодаря таким местам незрячие болельщики могут почувствовать атмосферу стадиона.

По данным польского издания Gazeta Wyborcza, болельщики с дефектами зрения в Польше - не редкость, и преимущественно они приходят на матчи с радио.

Теперь планируется специально для них комментировать матчи таким способом, чтобы эти люди имели лучшее представление, что происходит на футбольном поле. При этом профессиональные тренинги для комментаторов планирует профинансировать УЕФА.

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