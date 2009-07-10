В Киеве для иностранцев откроют муниципальное медагентство

Для предоставления высококвалифицированной медицинской помощи иностранцам в Киеве будет открыто муниципальное медицинское агентство на базе Инженерного центра экспертизы и сертификации.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято на заседании сессии Киеврады в четверг.

Для реализации проекта Инженерный центр экспертизы и сертификации будет реорганизован в Киевское муниципальное медицинское агентство.

Как сообщалось на заседании, дополнительный сервис для иностранных граждан, прибывших в Украину для лечения, - обычные вещи на Западе, и в то же время - непрофильная деятельность для лечебно-профилактических учреждений Киева. Единственная возможность создать конкурентноспособный комплекс медицинских услуг для иностранцев, по убеждению авторов концепции, - это создать муниципального оператора, который предоставит иностранцу качественный сервис, организацию получения медицинских услуг.

На сегодня Центр экспертизы и сертификации - убыточное предприятие, он начал работу в 1997 году. Согласно с обнародованной информацией, фактически ни разу за все это время прибыли Центр не приносил.

Депутаты Киеврады утвердили уставной фонд вновь созданного коммунального предприятия в размере 10 тыс. грн.

Предусматривается, что в этом проекте будут задействованы также другие медицинские учреждения, в частности, Киевский городской центр сердца и Киевская городская стоматологическая поликлиника.

Планируется, что медагентство будет предлагать для иностранцев расценки на операции почти в два раза выше, чем для украинских граждан. 50% этих средств будут поступать в специальный фонд бюджета Киева, 50% - оставаться у медучреждения, причем 25% из них будут направляться на дотирования врачей, которые будут работать в агентстве.